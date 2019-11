Incompiute: l’autodromo di Arborea passa al Comune, che ci riproverà

Dal consiglio comunale il via per l’acquisizione. La sindaca Pintus non esclude il futuro coinvolgimento di privati L’autodromo di Arborea, una delle maggiori incompiute della Sardegna, sarà acquisito dal Comune. Lo ha deliberato ieri il consiglio comunale che ha dato la direttiva agli uffici per portare avanti le pratiche per l’acquisizione. L’autodromo, nel patrimonio della disciolta società Arco a partecipazione comunale (con il 51% delle quote), si era cominciato a costruirlo nel 1991, con l’obiettivo di creare una pista e un impianto per gare sportive. Si era parlato all’epoca persino di ospitare le prove della Formula 1. L’opera, però, non è mai stata ultimata e mai è entrata in funzione. Lo scorso anno, la società Arco, addirittura è stata cancellata dal registro delle imprese. Così, ieri, dopo 29 anni, il consiglio comunale ha espresso la volontà di riacquistare l’area per rivalorizzarla.

“Non posso dare dei tempi, ancora ci sono troppe cose da vedere e sistemare”, ha commentato dopo la riunione la sindaca di Arborea Manuela Pintus. “Posso però affermare che, una volta acquisito, cercheremo di rispettare le finalità dell’area. Ieri abbiamo fatto un passo in avanti, dando agli uffici tecnici le direttive per rientrare in possesso dell’autodromo”. “Lasciamo aperte varie possibilità”, ha concluso la sindaca Pintus. “Potremmo anche considerare una gestione esterna. Sono tutte cose che comunque il Comune potrà vedere solo in futuro, una volta in possesso dell’area e dell’impianto”. Giovedì, 28 novembre 2019 L'articolo Incompiute: l’autodromo di Arborea passa al Comune, che ci riproverà sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano