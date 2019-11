Cagliari, il Bastione si tinge di rosso per la Giornata Mondiale contro l’AIDS

Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione della Nazioni Unite e pubblicati sul sito onuitalia.it, nonostante la sindrome sia stata identificata nel 1984, oltre 35 milioni di persone sono già morte a causa dell’AIDS, una delle pandemie più distruttive della storia. Da allora sono stati fatti progressi scientifici per il trattamento della sindrome, sono state adottate leggi per proteggere le persone che ne sono affette e si hanno più strumenti per comprendere la condizione delle vittime. Ma la ragione del persistere di questa piaga risiede soprattutto nel fatto che a livello mondiale vi è ancora scarsa consapevolezza e conoscenza di come prevenirla.

Fonte: Casteddu On Line

