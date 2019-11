Il Soroptimist si stringe a fianco della famiglia Ligas

Rinviata per lutto la serata in programma per domani a Oristano

Il club Soroptimist ha deciso di rinviare ad altra data la serata di beneficenza in programma domani, 29 novembre, a causa del grave lutto che ha colpito la socia Bianca Ligas per la tragica scomparsa del fratello Carlo, l’ex Su Componidori, investito lunedì scorso a Oristano, a Città Giardino, all’uscita dal suo tabacchino.

La serata si sarebbe dovuta svolgere domani sera al Mistral 2 hotel di Oristano e prevedeva un dopocena musicale, dal titolo “Bossa nova e dintorni live” con l’intervento di alcuni ospiti come Giulio Albano, Tonietto Salis, Riccardo Sogus e Marco Pilloni.

L’associazione Soroptimis di Oristano, in collaborazione con la Fondazione Sardegna, aveva organizzato questo evento in previsione di devolvere poi gli incassi della serata al progetto “Cumbessias”, in particolare per il finanziamento del restauro delle “cumbessias” del Rimedio in Donigala Fenughedu, e dell’ampliamento della casa di accoglienza per parenti ricoverati nel centro riabilitativo Maria Bambina, in situazione di disagio socio economico.

L’evento si inserisce nell’ambito della campagna “Orange the world” per la limitazione della libertà patita da Elis Regina, grande cantante umiliata per le proprie idee politiche.

Giovedì, 28 settembre 2019

