Bimba morta prima del parto a Monserrato, la direttrice di Ostetricia: “Abbiamo fatto tutti i controlli”

Una situazione che precipita all’improvviso e una bimba che muore prima del parto. Il dramma, al Policlinico di Monserrato, è avvenuto lunedì scorso: la mamma, una ventenne di Monastir, era ricoverata nel reparto di Ostetricia da quattro giorni. La gestazione era arrivata alla trentasettesima settimana, mancava poco al termine della gravidanza. Poi, la tragedia, sulla quale la Procura ha deciso di volerci vedere chiaro: su ordine della pm Maria Virginia Boi, i carabinieri di Quartu, dai quali si è recato il compagno della donna per formalizzare una denuncia-querela contro i medici, hanno sequestrato le cartelle cliniche. Probabilmente, nelle prossime ora si saprà quando potrà essere effettuata l’autopsia sul feto. Sul caso , contattata da Casteddu Online, interviene e dice la sua Anna Maria Paoletti, direttrice del reparto di Ginecologia e Ostetricia: “Il tracciato cardiotocografico e il profilo glicemico della paziente, affetta dal diabete di tipo 1, non erano gravi al punto di poter prevedere un evento di questo genere. Siamo davanti a un caso di morte endouterina. La donna”, lunedì, “è andata a fare un’ecografia per valutare la vascolarizzazione della placenta e le dimensioni del feto, si doveva capire se farla partorire prima o no”. E, nel giro “di un’ora ci si è resi conto che il battito del cuore” della piccola “non c’era più”.

La Paoletti è sicura: “È un evento che non possiamo attribuire ad una nostra imperizia, siamo addolorati. Si trattava di una gravidanza ad alto rischio. Adesso si deve capire se la paziente ha seguito o meno tutta una serie di regole prescritte dal medico, tra le quali smettere di fumare e adottare uno stile di vita dietetico”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.