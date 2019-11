Cagliari, sospiro di sollievo per Edoardo Tocco: “Sto meglio, grazie per tutti i messaggi e le chiamate”

Il malore improvviso, l’arrivo dell’ambulanza e il ricovero in ospedale. Non è stata sicuramente una serata semplice, quella di ieri, per il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco. Dentro l’Aula di palazzo Bacaredda si stava discutendo del futuro stadio del Cagliari quando Tocco, dopo aver accusato un malore, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Dopo una notte di ansia per i suoi tanti amici e conoscenti, il politico si è affidato a Facebook per rassicurare tutti: “Sto meglio e dopo le analisi di rito sono certo che mi riprenderò in tempi brevi. Vi abbraccio e vi ringrazio per i numerosi messaggi e chiamate.

