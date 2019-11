A Cagliari “si accende” il Natale, brilla l’albero nella nuova rotonda di piazza Costituzione

Le file di luci sistemate in modo da formare, in tutto e per tutto, la forma “classica” di un albero. Il Natale, pian piano, “si accende” anche a Cagliari, installato l’albero di luci dentro la nuova rotonda di piazza Costituzione. Ecco la bellissima fotografia scattata e inviata alla nostra redazione dalla lettrice Giuliana Tuveri. Ben visibile sin dalla cima del Bastione, è stato piazzato da poche ore dagli operai comunali. È il primo albero di Natale “pubblico” ufficialmente acceso in tutta la città. Nei prossimi giorni arriverà il turno di piazza Garibaldi e, contemporaneamente, di tutti i parchi comunali.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.