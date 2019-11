“Centro commerciale di 14mila metri quadri con lo stadio del Cagliari, così si va contro i piccoli commercianti”

Ho sperato sino all’ultimo che si trovasse una soluzione per evitare l’ennesimo, centro commerciale (di ben 14mila metri quadri! ) a Cagliari. È contro gli interessi della citta e dei piccoli commercianti, che rappresentano una delle colonne del tessuto produttivo della città. Temo che un centro commerciale allontani ancora di piu Sant’ Elia dal resto della città. Mi sono astenuta e non ho votato a favore, nonostante il piano sia interessante sotto altri profili”.

Il piano per Sant’Elia che comprende anche il nuovo stadio del Cagliari Calcio? Il Comune lo approva ma, nella stessa maggioranza di centrodestra del sindaco Truzzu si registra più di un mal di pancia. C’è chi ha staccato la tessera al momento del voto e chi, come la consigliera Enrica Anedda Endrich (FdI) ha deciso di astenersi. La ragione? Il centro commerciale, previsto nei documenti approvati dall’Aula: ”

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.