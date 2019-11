Termodinamico a San Quirico: udienza al Tar, a giorni la sentenza

Sul fronte opposto la Regione, il Comune di Oristano e il Comitato civico locale. Quest’ultimo in particolare con l’avvocato Andrea Pubusa sostiene che l’autorizzazione non possa essere rilasciata vista l’assenza non solo della titolarità, ma anche della disponibilità delle terre interessate, che per legge deve essere certificata prima del rilascio dell’autorizzazione.

Si conoscerà nei prossimi giorni la sentenza dei giudici del Tar Sardegna sul progetto del termodinamico a San Quirico. Oggi a Cagliari si è svolta la seconda udienza in seguito al ricorso della società San Quirico Solar Power, che intende realizzare un impianto solare ibrido termodinamico tra San Quirico e Tiria, alle porte di Oristano, e che ha impugnato il diniego della Regione, all’autorizzazione unica, per la mancanza di alcuni requisiti.

Fonte: Link Oristano

