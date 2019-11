Foreign fighter sardo: Dda, "archiviate"

Il 34enne era stato indagato lo scorso anno dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari proprio perché sospettato di combattere in Siria contro gli jihadisti al fianco del Pkk. Era stato poi fermato a settembre e privato del passaporto: secondo la Dda, stava per ripartire in Siria dove si sarebbe riunito alle formazioni anti-Isis.

Il Pm della Dda di Cagliari Danilo Tronci ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Pierluigi Caria, 34 anni, nuorese, accusato di aver combattuto in Siria come foreign fighter al fianco dei curdi del Pkk contro i miliziani dell'Isis. Il magistrato, dopo aver accolto l'istanza presentata dall'avvocato difensore di Caria, Gianfranco Sollai, ha depositato la richiesta sul tavola della Gip Lucia Perra, che dovrà pronunciarsi nel merito.

Fonte: Ansa

