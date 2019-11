Monserrato, dramma al Policlinico: bimba muore prima del parto, sequestrato il feto

Dramma al Policlinico di Monserrato. Una giovane cagliaritana, incinta alla trentasettesima settimana, ha perso il feto. La donna, accompagnata dal compagno di 18 anni, è arrivata all’ospedale venerdì scorso e, dopo quattro giorni di ricovero, è avvenuta la tragedia. C’è una dettagliata denuncia, fatta ieri ai carabinieri della compagnia di Quartu. Sempre ieri, i militari hanno sequestrato tutte le cartelle e l’autopsia, inizialmente prevista da parte dei medici della struttura, è stata sospesa proprio per la decisione del pm di voler fare luce sulla vicenda. La piccola poteva essere salvata? La giovane, diabetica, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti diagnostici: il tracciato cardiotocografico e il suo profilo glicemico sono stati monitorati dai dottori. Due giorni fa, lunedì 25 novembre, poco dopo mezzogiorno, i primi problemi e poi, ieri, la morte del feto. I familiari si sono già rivolti ad un avvocato che deve ancora visionare tutte le carte: ciò che è certo, però, è la morte endouterina avvenuta, ieri, nel reparto di Ostetricia del Policlinico. Non si sa ancora, al momento, quando verrà effettuata l’autopsia dal medico legale che dovrà, ovviamente, essere nominato dal tribunale.

Fonte: Casteddu On Line

