Cagliari, il luna park verso Santa Gilla: le giostre nel parcheggio del centro commerciale

L’area è privata. Perché anche quest’anno il capoluogo è senza l’area pubblica per il circo e il luna park. Il piano di riqualificazione di Sant’Avendrace prevede uno spazio destinato agli spettacoli itineranti in via San Paolo. La commissione Attività produttive ha già chiesto all’assessorato all’Igiene del suolo quando l’area verrà liberata dai cassonetti depositati, e chiesto anche l’elenco delle aree comunali disponibili.

Il luna park a Santa Gilla. Per le festività natalizie il tradizionale parco giochi potrebbe trovare una sistemazione nei parcheggi del centro commerciale. La richiesta è stata inoltrata dalla società Hamar che ha chiesto all’amministrazione comunale il permesso per sistemare il luna park dal 6 dicembre prossimo e fino al 6 gennaio. Ora spetta gli uffici comunali dare un risposta.

Fonte: Casteddu On Line

