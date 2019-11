Nuova scossa di terremoto in Albania costringe a sospendere i soccorsi

Come riporta il nostro giornale partner quotidiano.net :”Il sisma ha colpito nella stessa zona martoriata dalle scosse di ieri, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Montenegro e Kosovo . Dato impressionante: il terremoto di ieri ha sollevato il suolo di circa 10 centimetri vicino a Durazzo. Lo indicano le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, analizzate dai sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Non c’è pace per l’Albania, una nuova forte scossa di magnitudo 5.2 si è registrata attorno alle 16 a 42 chilometri dalla Capitale Tirana e ha costretto le autorità a fermare momentaneamente i soccorsi. L’epicentro si è registrato nell’Adriatico al largo di Durazzo.

Fonte: Casteddu On Line

