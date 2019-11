A Cagliari una giornata dedicata al Parkinson: in Sardegna si stimano circa 3500 casi

Accanto all’approccio terapeutico, indicati per le fasi iniziali della malattia, vengono applicati protocolli terapeutici chirurgici e farmacologici innovativi per la gestione delle complicanze presentate dal paziente in una fase evolutiva avanzata della patologia IL Centro Parkinson del Brotzu è punto di riferimento regionale; circa il 50% dei pazienti che proviene da province diverse da quella di Cagliari. Ad oggi sono seguiti presso il Centro circa 1000 pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson e di parkinsonismi e 300 pazienti, affetti da varie forme di distonie e di tremore provenienti da tutto il territorio regionale

Fonte: Casteddu On Line

