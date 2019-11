“Chi ama non taglia le ali”, in Consiglio comunale a Cagliari lo spot per l’eliminazione della violenza contro le donne

Gocce bianche come lacrime e gocce rosse come sangue. Mani che difendono e mani che offendono. E poi la grande scritta “STOP” al centro dello schermo. In occasione Gionata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, la seduta del Consiglio comunale di martedì 26 novembre 2019 – su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità, Rita Dedola, e accolta unanimemente dall’Assemblea – si è aperta con la proiezione dello spot realizzato dall’Università di Cagliari.

La violenza contro le donne è una piaga sociale. Per sconfiggerla è indispensabile cambiare la cultura degli uomini che non accettano i rifiuti. Perché, denuncia lo spot, “Chi ama non taglia le ali”.

Per avere un aiuto o un consiglio è disponibile il 1522, il numero anti violenza e stalking (gratuito anche dai cellulari), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attivo 24 ore su 24.

