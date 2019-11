Madonnina scomparsa a Serramanna, il parroco precisa: “Nessun allarme satanismo”

Un falso allarme, nessun allarme satanismo a Serramanna sulla questione della madonnina scomparsa. Contrariamente alle voci circolate nelle scorse ore, è direttamente il parroco del paese don Pietro Mostallino a contattare Casteddu Online per precisare: “Durante le SS. Messe della domenica scorsa agli avvisi e non durante l ‘omelia ho fatto semplicemente appello a chi avesse preso la statua di riportarla al proprio posto o consegnarla a me, ma non ho assolutamente detto tanto meno pensato fosse opera di sette sataniche”. Erano stati infatti i vicini- ma non il parroco.- a diffondere questa voce, mentre si moltiplicano gli appelli per la restituzione.

