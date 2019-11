Non ce l’ha fatta Carlo Ligas, ex componidori della Sartiglia investito da un’auto lunedì sera a Oristano, in via Mattei. Il cuore del 62enne ha cessato di battere qualche ora fa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino: sin dal suo arrivo in reparto, la prognosi dei medici è sempre stata riservata. Ligas, stando alla ricostruzione fatta dalle Forze dell’ordine, stava attraversando la strada dopo aver chiuso la sua tabaccheria quando è stato travolto da un’auto. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook. “Ti saluto con immenso affetto, tanto poi ci vediamo in cielo e ci beviamo il caffè e lo faccio io come mi hai insegnato. Ciao Carlo”, così si legge nella bacheca di Maria M.

L'articolo Oristano piange Carlo Ligas, l’ex componidori morto dopo essere stato travolto da un’auto proviene da Casteddu On line.