Dopo il crollo, controlli ai soffitti nella primaria di Bosa. “La scuola è sicura”

Stamane il sopralluogo del sindaco Casula e dei tecnici. Domani visita di un funzionario della Regione. Lezioni regolari La scuola primaria di Bosa, dove ieri sono caduti i calcinacci che hanno colpito un insegnante mentre svolgeva la lezione, è stata messa in sicurezza. Lo ha affermato il sindaco del paese Pier Franco Casula, dopo il sopralluogo di questa mattina. “Il pannello che è caduto era intriso d’acqua, a causa delle forti piogge di questi mesi”, ha spiegato il primo cittadino. “La struttura non ha un problema di sicurezza, ma come questo pannello anche altri si sono bagnati ed erano gocciolanti. Abbiamo quindi provveduto a smontarli così da mettere in sicurezza i corridoi e le aule, dove si può svolgere tranquillamente lezione. Per ora, invece, la 5A rimarrà interdetta”.

Il pannello che è caduto misurava 40 centimetri per 40 centimetri, ed è totalmente in cartongesso, e divide il controsoffitto in legno dal solaio. Domani, nella scuola, ci sarà un altro sopralluogo con un tecnico regionale, per valutare la possibilità di utilizzare i fondi dal bando regionale Isc@la. Mercoledì, 27 novembre 2019 L'articolo Dopo il crollo, controlli ai soffitti nella primaria di Bosa. “La scuola è sicura” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano