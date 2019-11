Anziana rapinata in casa nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 27 NOV - Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Pozzomaggiore (Sassari) dopo aver rapinato nella sua abitazione una donna di 81 anni. I due, ieri notte, sono entrati nella casa dell'anziana e dopo averla minacciata l'hanno spintonata e rinchiusa in una stanza. Quindi si sono velocemente appropriati di soldi, carta bancomat e gioielli. Ma i malviventi, subito dopo il colpo, hanno commesso un errore fatale. Sono andati allo sportello bancomat per prelevare con la carta appena rubata. L'anziana nel frattempo era riuscita a dare l'allarme e una pattuglia dei carabinieri ha intercettato i due rapinatori vicino alla banca, mentre cercavano di oscurarsi il viso per non essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza. I due rapinatori si trovano ora rinchiusi nel carcere sassarese di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).

Fonte: Ansa

