Un raduno di auto d’epoca per ricordare Franco Ghiani

L’iniziativa in programma a Oristano Gli appassionati di motori riuniti per la prima edizione del raduno d’auto d’epoca che si terrà domenica prossima, 1 dicembre, a Oristano. Un evento per ricordare anche Franco Ghiani, presidente dello storico Cagliari club Eleonora d’Arborea Oristano e grande appassionato di motori. La manifestazione, organizzata dall’associazione Asd Ufficiali di Gara Oristano, inizierà alle ore 8,30 con punto di ritrovo in via Mazzini, di fronte alla chiesa di San Sebastiano. Nella fase di accoglienza e iscrizione (ore 9) verranno registrati i veicoli che parteciperanno. Per tutti gli iscritti alla manifestazione, sarà offerta la colazione omaggio, il rilascio di una targa ricordo e consegna di vari gadget. La partenza per il giro turistico inizierà invece alle 11,30. Il raduno partirà da Oristano per poi andare verso Torre Grande, San Giovanni di Sinis, San Salvatore e Is Aruttas. Qui, tappa finale dove si svolgerà un pranzo di gru



Come partecipare

La quota di partecipazione è di 30 euro comprendente esposizione, giro turistico e pranzo, 25 euro invece per gli accompagnatori.

La quota di partecipazione è di 30 euro comprendente esposizione, giro turistico e pranzo, 25 euro invece per gli accompagnatori.

Per questioni organizzative saranno accettate un massimo di 50 auto che saranno sistemate fronte chiesa e lungo la via mazzini. Per informazioni, contattare: Paolo 345/1176182 oppure Alessandro 348/7386431.

