Bilancio:verso intesa su fondi per 80mln

(ANSA) - CAGLIARI, 27 NOV - Accordo vicino tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sul disegno di legge di assestamento da 80 milioni di euro in discussione nella commissione Bilancio. Per il momento si procede con l'esame di ognuno degli oltre 1.500 emendamenti presentati, però la minoranza sarebbe pronta a ritirarli. Il presidente della Regione Christian Solinas avrebbe dato, infatti, la disponibilità a eliminare dal ddl della Giunta almeno tre norme, disposizioni che Pd, Progressisti, LeU e M5s hanno da subito definito "intruse" e che di fatto hanno determinato lo stallo.

In particolare quella sul conferimento delle funzioni dei direttori generali.

Senza le norme "incriminate" l'opposizione potrebbe favorire l'approvazione rapida della variazione di bilancio che deve ottenere il via libera dell'Aula entro il 30 novembre prossimo.

Il governatore avrebbe posto una condizione: che la discussione in Consiglio si tenga venerdì 29. La schiarita è arrivata nella notte, complice l'intermediazione della vicepresidente della Regione Alessandra Zedda. La commissione si è già riunita per proseguire l'esame del ddl, alle 16 è in programma una riunione di capigruppo. (ANSA).