Duecento piloti in pista per la ricerca sulla fibrosi cistica

Al circuito di Tramatza il Trofeo Slalom Sardegna Correre per un respiro

Duecento piloti per una sola causa: raccogliere fondi per la ricerca per la Fibrosi Cistica. Si sono ritrovati nel circuito di Tramatza, che ha ospitato il “Trofeo Slalom Sardegna Correre per un respiro”. A premiare i piloti Rachele Somaschini, una pilota milanese di 25 anni, affetta proprio da fibrosi cistica.

In tantissimi hanno preso parte alla giornata di solidarietà, organizzata dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, a chiusura dell’anno di slalom sardi Aci Sport, che quest’anno aveva come trofeo la campagna #CorrerePerUnRespiro. Il Trofeo è stato reso possibile grazie a LRT Sardinia, società di Rally Testing di Nicola Imperio, diventata Charity partner del progetto.

“Oggi al circuito di Tramatza abbiamo avuto la possibilità di raccogliere ulteriori fondi per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica”, ha detto Rachele Somaschini. “Un taxi Rally reso possibile da chi ha messo a disposizione il circuito e le vetture e soprattutto la partecipazione numerosa di tutti”.

“È stato bellissimo tornare al volante di una super Mini Cooper”, ha aggiunto Somaschini a fine giornata. “Un enorme grazie a tutti coloro che mi sostengono ed hanno portato avanti questo progetto egregiamente anche in mia assenza”.

A Tramatza erano presenti quasi tutti i piloti sardi specialisti di slalom che quest’anno hanno partecipato ai dodici slalom sardi, in tutto duecento piloti e undici scuderie con un entourage di addetti ai lavori che arriva alle seicento persone. Al migliore, Enrico Piu, primo classificato, il Trofeo donato da LRT Sardinia e consegnato da Rachele Somaschini.

Nel pomeriggio le premiazioni dei piloti iniziando dalle Classi e Gruppi fino ai primi dieci migliori dell’anno, e l’estrazione dei biglietti dei premi per i piloti presenti in sala.

Mercoledì, 27 novembre 2019

