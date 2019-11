Il Tirso e la sua piena fanno meno paura, ma restano sotto vigilanza

La tregua dal maltempo di ieri ha permesso all’acqua di tornare entro gli argini. L’allerta rimane comunque alta: le previsione meteo, infatti, prevedono il ritorno della pioggia per la giornata di oggi e Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio idrogeologico con codice giallo e criticità ordinaria, che interessa, tra le altre proprio la zona del Tirso.

A Fordongianus la piena si è ritirata dai bagni termali, dove è rimasto solo il fango che gli operatori del gestore, la Cooperativa Forum Traiani, stanno provvedendo a ripristinare. Per il momento rimangono comunque chiusi per inagibilità. Nella zona delle terme romane, dove ieri l’acqua ha raggiunto le grandi vasche esterne, lo scarico dell’acqua calda sul Tirso, ieri completamente sommerso, oggi è ben evidente, segno che il livello dell’acqua si è abbassato.

Sta scendendo il livello del fiume Tirso, ieri in piena in seguito al rilascio d’acqua dallo sbarramento di Pranu Antoni.

Fonte: Link Oristano

