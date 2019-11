Un make up gratuito per rinnovare la tua immagine

La proposta di Vigo profumeria a Oristano

Intenso e luminoso, eccentrico e raffinato, che punta sugli occhi o sulle labbra, il trucco perfetto in una donna deve rispettare la sua sensibilità e la sua pelle. Un giusto make up, pensando anche alle prossime feste di fine anno, ma non solo. Vigo profumeria, la profumeria di piazza Eleonora 10, a Oristano, offre alle donne oristanesi due intere giornate per ricercare l’immagine migliore, grazie a un’efficace consulenza professionale. Ad attendere quante vorranno cogliere quest’occasione per sperimentare un nuovo make up offerto a titolo interamente gratuito, la titolare di Vigo Profumeria e make up artist Sabrina Zucca, con diversi anni di esperienza nel settore, specializzata proprio nel campo del make up e in particolare in quello da sposa, già allieva a Milano dellʼAccademia BSI di Anna Del Prete, fondata da Diego Dalla Palma. Sarà lei a proporre le soluzioni più efficaci, d’intesa con l’ospite. Ci sarà la possibilità di sperimentare un make up correttivo, quello da fotografia e da cerimonia, e di disporre dei prodotti della linea Bell Hypoallergenic, adatti anche alle persone con problemi di ipersensibilità cutanea. Le date da non perdere sono quella di sabato prossimo, 30 novembre, e di sabato 7 dicembre. Per partecipare è necessario fissare un appuntamento, contattando la profumeria al numero di telefono 0783 902375. Tra i marchi utilizzati dalla make-up artist anche Nacomi e Diego Dalla Palma, garanzia di qualità made in Italy. E ancora, Trussardi, per il quale Vigo Profumeria ha l’esclusiva a Oristano; ma anche i classici Dior, Armani e L’Oreal. Tutti rigorosamente selezionati dopo unʼattenta ricerca al Cosmoprof di Bologna, il salone specializzato di settore, alla quale Sabrina Zucca ha partecipato nel mese di marzo.

“Ho scelto per la mia profumeria prodotti selezionati in prima persona, tra quelli che conoscevo bene come buoni prodotti”, spiega la titolare di Vigo Profumeria. “Oltre alle giornate di make up gratuite”, dice ancora Sabrina Zucca, “nella profumeria propongo diversi servizi legati alla bellezza, come il make up da cerimonia o il trucco da sera, previo appuntamento. Il servizio ha un costo di 20 euro per una seduta di circa unʼora”. Immancabile l’attenzione rivolta alle spose. Vigo Profumeria, a Oristano, propone un pacchetto che comprende due prove e il trucco per la giornata, con in omaggio un trucco da cerimonia per la mamma della sposa o per unʼaltra persona a scelta, a un costo totale di 200 euro. “Il make up era uno dei punti di forza allʼinterno della profumeria dove ho lavorato per anni e ho fatto esperienza”, conclude la titolare di Vigo Profumeria, Sabrina Zucca, “e lo è anche nella mia attività, aprendo la quale ho raggiunto il mio grande sogno, che spero possa diventare punto di ritrovo per clienti affezionate”.

Fonte: Link Oristano