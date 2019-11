Da tutta l’isola, 120 speleologi a Oristano per un corso formativo

Il corso di II livello tratterà della resistenza dei materiali nella speleologia

In arrivo per questo fine settimana una novantina speleologi sardi a Oristano, che si uniranno insieme a una trentina di speleologi locali, per partecipare al corso di II livello sulla resistenza dei materiali utilizzati nella speleologia.

Appuntamento quindi con lo Speleo Club di Oristano, per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, nella sede del club, a Donigala Fenughedu, nei locali dell’ex scuola elementare.

Il corso, realizzato in collaborazione con il Comitato Esecutivo Regionale (Sardegna) della CNSS-SSI, ha come obiettivo quello di divulgare gli elementi che caratterizzano la resistenza dei materiali utilizzati in speleologia. Saranno trattati, con esposizioni multimediali, i temi legati ai principali componenti della catena di sicurezza, in particolar modo alle “corde”, la componente che deve svolgere il ruolo più significativo non solo in senso di resistenza quanto in quello dell’assorbimento delle energie in gioco.

L’incontro sarà tenuto da Francesco Salvatori, istruttore Nazionale di Speleologia e referente del Gruppo di Lavoro Materiali SNS CAI. Tra i temi che tratterà, Salvatori parlerà anche dei vari test eseguiti sulle varie attrezzature utilizzate in speleologia, con i dispositivi dinamometro a trazione lenta e la torre di caduta con rilevatore laser per i test di “shock”.

Per informazioni, visitare il sito: https://bit.ly/2QYI5Mt

Martedì, 27 novembre 2019

