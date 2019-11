Cagliari, nuovo appuntamento con il IX Festival Pianistico del Conservatorio

Domani, giovedì 28 novembre, gli appuntamenti con il IX Festival pianistico del Conservatorio proseguono con un concerto in ricordo della pianista Angela Pintor Artizzu e del violoncellista Salvatore Pintor. Protagonisti della serata saranno il violoncellista Francesco Vignanelli e il pianista Michele Spiga, impegnati nella prima Sonata per Violoncello e Pianoforte op. 28 di Johannes Brahms, e la pianista Maria Lucia Costa, interprete di musiche di Mozart, Martin e De Falla.

Angela Artizzu (1931-2016) ha studiato al Conservatorio di Cagliari con Marta De Conciliis e Ludovico Lessona, diplomandosi giovanissima col M° Rosati.

Salvatore Pintor (1927-2015) ha compiuto anche lui gli studi al Conservatorio di Cagliari, sotto la guida di Giuseppe Selmi e Willy La Volpe, perfezionandosi successivamente con Gaspar Cassandò all’Accademia Chigiana di Siena.

Accanto all’attività didattica hanno svolto in duo un’intensa attività concertistica riscuotendo ovunque lusinghieri successi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: tel. 070 493118.

Ideato dal pianista e docente di Pianoforte al “ G. P. Da Palestrina”, Stefano Figliola, il Festival pianistico del Conservatorio quest’anno è dedicato all’ottantennale dell’istituto musicale e propone seminari, incontri e concerti in omaggio alle figure che hanno contribuito a costruirne la storia.

Fonte: Casteddu On Line

