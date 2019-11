UNESCO e la Sardegna, conferenza a Barumini nell’ambito dell’Expo del Turismo Culturale

È possibile raggiungere Barumini da Cagliari e Sassari con dei bus gratuiti per i quali è necessario prenotarsi scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30 si svolgeranno i tavoli di lavoro organizzati nell’ambito del progetto UNESCO Academy – Laboratorio per studenti universitari sullo sviluppo di reti territoriali , realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna. I partecipanti ai tavoli di lavoro avranno l’opportunità di discutere con docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni alcuni temi fondamentali per lo sviluppo dei valori UNESCO in Sardegna e produrre delle indicazioni di policy per le istituzioni regionali.

Al convegno parteciperanno Emanuele Lilliu , Sindaco di Barumini e Presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura; Luca Giovanni Lioni , portavoce del MIBACT; Manuela Puddu , Funzionaria responsabile del sito archeologico “Su Nuraxi” di Barumini; Alessandro Sitzia , Architetto del Polo Museale della Sardegna; Angela Fiore , Assessore per la gestione e valorizzazione del patrimonio UNESCO: Rione Sassi e prospiciente Altipiano Murgiano del Comune di Matera; Corrado Bonfanti , Sindaco del Val di Noto; Fabio Granata , Direttore del Distretto sud est Sicilia; Joacquin Pons , Archeologo del Servizio di Patrimonio Storico del Consell Insular de Menorca; Federico Porcedda , Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO; Giuseppina Manca di Mores , Docente di Beni Culturali e Ambientali presso l’Accademia di Belle arti “Sironi” di Sassari. Il convegno sarà moderato dallo storico dell’arte e museologo Roberto Concas .

Fonte: Casteddu On Line

