Ricordi del passato nel calendario di Arcidano: cercansi foto

Il calendario, divenuto oramai una tradizione del paese, riporta una serie di antiche fotografie che ritraggono luoghi e personaggi caratteristici del passato e sono messe a disposizione dagli stessi cittadini. Il calendario propone i nomi dei mesi sia in sardo, sia in italiano.

“Mi piace definire questo calendario come una macchina del tempo che permette a tutti noi di tornare indietro nel passato e vedere cosa accadeva”, conclude il primo cittadino di Arcidano, “utilizziamo questo calendario come sistema di memoria”.

Gli interessati, possono consegnare le foto che saranno prontamente restituite ai proprietari, direttamente all’Ufficio del Sindaco, tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico oppure presso lo studio di Katia Pia, in Via Garibaldi a San Nicolò d’Arcidano.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.