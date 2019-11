Cagliari, scontro nella notte a Sant’Avendrace: 18enne in ospedale

Incidente stradale questa notte nel quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari.

Una Fiat Punto guidata da un 26enne residente in provincia, che stava percorrendo il viale diretta verso via S. Michele, arrivata all’altezza del civico 254 ha iniziato una manovra di svolta per immettersi in uno stallo di sosta scontrandosi con un quadriciclo leggero condotto da un 18enne residente a Cagliari.

La conducente del quadriciclo è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino.

Fonte: Casteddu On Line