Il maestro Andrè De La Roche domenica a Quartu

Domenica 01 dicembre presso la Dea Academy Dancing in via Leoncavallo 45 a Quartu Sant’Elena, in collaborazione con “Opes Sardegna” si terrà uno stage con il maestro Andrè De La Roche, definito il più grande ballerino jazz al mondo.

Andrè è un fiume in piena quando ricorda i suoi esordi e ripercorre la sua vita nelle sue tappe salienti. Di origine corso-vietnamita e cresciuto negli Stati Uniti, De La Roche si avvicina alla danza per caso diventando famoso sia all’estero che in Italia. Da noi divenne celebre con il balletto “Dancin’” di Bob Fosse e come ballerino di Heather Parisi ai suoi esordi.

Roberta Piccioni, maestra di ballo della Dea Academy Dance, spiega che ogni anno durante la stagione sportiva in accordo con il Consiglio direttiivo, viene proposto oltre il percorso agonistico nelle varie discipline e livelli anche alcuni stage con personaggi di fama nazionale e internazionale. Quest’anno abbiamo scelto di proporre agli allievi uno stage aperto a maestri di ballo, coreografi e alle scuole esterne con il famoso ballerino professionista Andrè De La Roche , nome prestigioso nel mondo della danza internazionale.

Lo stage si svolgerà in due momenti il mattino sarà dedicato agli allievi del primo livello mentre il pomeriggio è riservato al primo livello avanzato aperto a maestri di ballo e coreografi.

Un’opportunità da non perdere, per informazioni contattare:

Segreteria Dea Academy Dance Tel. 070 2040548 – Cell. 392 5671508 – 393 5370219

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

