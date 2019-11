Asia Loi, da Maracalagonis in gara per l'Isola allo Zecchino d'Oro

Lo Zecchino d'Oro, il festival della canzone per bambini più amato d'Italia, torna con la 62esima edizione.

L'appuntamento è il 4, 5 e 6 dicembre alle 16.50, in diretta su Rai 1 dall'Antoniano di Bologna, e il 7 dicembre in prima serata, in diretta tv dall'Arena di Casalecchio di Reno, con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici.

A rappresentare i colori della Sardegna ci sarà Asia Loi, otto anni di Maracalagonis.

La piccola, che come racconta il papà a L'Unione Sarda.it, si prepara alla finale con "grande serenità e tranquillità", studia canto da tre anni nel coro "Il Pentagramma" di Sinnai.

Asia, che si cimenterà nel brano "La memoria" e che è dedicato, appunto, ai problemi dell'essere smemorati, dovrà vedersela con altri 16 interpreti provenienti da 11 regioni d'Italia.

"Quella di Asia è una passione di famiglia", spiega ancora il papà, che racconta come "una zia si sia da poco diplomata al conservatorio di Cagliari". Ma la piccola, al momento, prende questa improvvisa notorietà "come un gioco", accompagnato dalla passione che da sempre riversa nel cantare.

Le selezioni in Sardegna si sono svolte prima a Cagliari e poi a Sassari nel corso dell'estate, quindi le semifinali a Bologna.

A cantare accanto ad Asia e agli altri solisti saranno ora i 65 i bambini del Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

L'appuntamento è dunque a inizio dicembre, con tutta la Sardegna a fare il tifo per la piccola interprete di Maracalagonis.

Fonte: L'Unione Sarda