Esplode la protesta dei residenti di via Marco Aurelio a Monserrato. In una delle strade più trafficate della città va in scena, ormai da molto tempo, la “sagra” delle transenne, piazzate davanti alle facciate fatiscenti di alcuni palazzi. Gli abitanti hanno realizzato un video-denuncia e lo hanno inviato alla nostra redazione, con tanto di commento al veleno contro il sindaco Tomaso Locci: “Monserrato è una cittadina storica con la maggior parte delle abitazioni fatiscenti e il Comune non applica un contributo ai proprietari per restaurare queste case oramai disabitate inacquistabili e invivibili. Via Marco Aurelio è stata transennata per via un crollo dovuto alla pressante pioggia di questi giorni, creando problemi alla circolazione e ai residenti con le spese a carico del proprietario dell’abitazione che, nonostante abbia cercato di venderla da anni, adesso deve pagare le spese per le transenne e gli interventi”.

L'articolo Monserrato, la rabbia dei residenti di via Marco Aurelio: “Solo transenne per i palazzi a rischio crollo, dove sono i contributi del Comune per restaurarli?” proviene da Casteddu On line.