Misterioso furto a Serramanna, rubata una madonnina: “E’ opera dei satanisti”

Furibondi i vicini che chiedono che la madonnina torni indietro minacciando, in caso contrario, il ricorso alle telecamere del Comune per individuare i responsabili.

Rubata la statuina della Madonna. Una vecchia statua delle Vergine qualche giorno fa è stata portata via dalla propria nicchia che occupava da decenni in via Rimembranze. La vicenda ha animato il dibattito nelle pagine Facebook che riguardano il paese. Per alcuni si è trattato soltanto di una bravata. Ma secondo i vicini e anche secondo il parroco (che ha sollevato il dubbio nel corso dell’omelia domenicale) a compiere il furto potrebbe essere stato un gruppo di satanisti.

Fonte: Casteddu On Line

