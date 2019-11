La metro a Sestu presto realtà, il sindaco: “E’ il nostro sogno e ora siamo partiti”

La metropolitana Sestu sarà realtà. Ieri pomeriggio presso la Direzione generale dell’Assessorato regionale dei Trasporti si è tenuta la riunione tecnico- operativa che da il via alla progettazione della metropolitana di superficie nella direttrice Policlinico-Sestu. La Giunta regionale ha concretizzato l’avvio della progettazione destinando 8 milioni di euro per la definizione del tracciato. All’incontro erano presenti i sindaci dei comuni interessati, oltre a Sestu anche Selargius e Monserrato. “Il primo passo è stato fatto”, annuncia Paola Secci, sindaca di Sestu, “non è mia abitudine comunicarvi i nostri sogni ma ritengo invece giusto e corretto informarvi quando ci sono i presupposti per una concreta realizzazione dei progetti. Non siamo certi dei tempi ma bisognava pur iniziare. Noi lo abbiamo fatto”.

Fonte: Casteddu On Line

