I lavori partiranno nell’aprile 2020. La linea di metroleggera metterà in collegamento piazza Repubblica con piazza Matteotti. Ma durante il tragitto farà strage di parcheggi tra via Dante, via Roma e anche piazza dei Donatori di Sangue (parcheggi davanti al Cis). E il cantiere durerà 3 anni.

Il Comune si sta preparando. “Col cantiere per la realizzazione del nuovo tracciato molti parcheggi spariranno”, spiega Alessio Mereu, assessore alla Mobilità, “di sicuro vogliamo coinvolgere la stazione ferroviaria visto che la metropolitana avrà il capolinea proprio nella zona. Riorganizzeremo poi parcheggi di scambio in piazza dei Donatori di Sangue e in piazza dei Centomila che sarà riqualificata con zone verde e dove contiamo di tracciare e riorganizzare gli spazi di sosta”.

L'articolo Allarme sosta in centro a Cagliari: la metro farà strage di parcheggi tra via Dante e via Roma proviene da Casteddu On line.