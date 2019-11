Anche a Cabras una lezione di autodifesa gratuita

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, domani a Cabras si terrà un corso gratuito di autodifesa. Organizzato dall’amministrazione comunale di Cabras, per lanciare un messaggio forte e aiutare le donne a sentirsi un po’ più sicure, si terrà dalle 17 alle 19, nella palestra della scuola media del paese.

“A tal proposito”, prosegue l’assessore Spanu, “credo sia importante valorizzare persone come il Maestro Domenico Tronci, che come cittadino di Cabras può essere un modello educante per la comunità, attraverso le numerose iniziative di sensibilizzazione e inclusione sociale che propone e porta avanti con la sua associazione”.

“Quando Domenico Tronci ha espresso la sua volontà di aderire alla proposta”, spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Alessandra Spanu, “l’amministrazione ha voluto subito sostenere l’iniziativa, in quanto è un argomento di attualità utile all’intera collettività, che così può partecipare a un problema che coinvolge tutti, in termini di responsabilità sociale”.

Fonte: Link Oristano

