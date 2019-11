Sara Mandas la mamma coraggio che raccontava il cancro su Facebook non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Sara Mandas, la mamma coraggio di Assemini, che aveva commosso tutti raccontando della scoperta, lo scorso gennaio, di un cancro al fegato e la reazione dolcissima dei suoi bambini. Da anni risiedeva a Conegliano, nel trevigiano, dove aveva trovato un lavoro e l’amore. Con il suo compagno Giuseppe ha avuto due figli. Ha lottato con tutte le sue forze, in tutto questo tempo ha tenuto un diario su facebook dove raccontava la sua dolorosa battaglia. Era diventata un punto di riferimento per molti. Raccontava come affrontare la malattia e di come la sua famiglia le avesse dato la forza per andare avanti. Purtroppo negli ultimi tempi è peggiorata, il male l’ha portata via sabato. Oggi si sono tenuti i funerali a Conegliano. La notizia ha rimbalzato nei vari quotidiani nazionali.