Sinnai, "strane presenze" in pineta: A passeggio con i cinghiali

Da anni ormai sono diventati ospiti fissi non solo nel bosco, ma anche sulla strada asfaltata all'interno della pineta di Sinnai. Arrivano, cercano cibo, poi si allontanano indisturbati per la gioia anche dei bambini che con i familiari arrivano in pineta.

Parliamo dei cinghiali. Oggi si sono fermati vicino alla casermetta, a pochi metri dal chiosco in pineta, a duecento metri dall'ingresso. Praticamente sono rimasti sotto gli occhi di chi, nonostante la pioggia, anche oggi ha invaso la pineta.

Domenica Mattina c'è stata una gara a piedi e in bici con centinaia di atleti e spettatori.

Nel pomeriggio, ecco i cinghiali a fare da spola fra il bosco e la strada. Uno spettacolo sempre straordinario che si ripete da anni.

I cinghiali non sembrano più animali selvatici, si avvicinano alle persone, aspettano qualcosa da mangiare, per poi scomparire fra i pini e la macchia mediterranea. Spettacolo gratuito ovviamente.

Fonte: L'Unione Sarda