Sinnai festeggia i 100 anni di Tzia Adelaide Lecca - La nonnina, in gran forma, ha ricordato il suo passato e dato consigli ai più giovani

Festa grande ieri pomeriggio a Sinnai per la nuova centenaria del paese.

Si chiama Adelaide Lecca e ha compiuto il secolo di vita a "Casa Puggioni", alla presenza dei familiari, dei conoscenti, degli altri ospiti della struttura.

A salutare Tzia Adelaide sono arrivati anche il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda, la presidente del Consiglio comunale Barbara Pusceddu, i consiglieri comunali Katiuscia Concas, ex vice sindaco di Sinnai, e Roberto Loi, nipote della nonnina.

Una bellissima festa, tra gli auguri alla centenaria che, ancora lucidissima e di buon appetito, ha contraccambiato, tornando indietro nel tempo con i suoi ricordi. Intorno, decine di nipoti che l'hanno riempita di baci.

Per Adelaide Lecca, che discende da una stimata famiglia di agricoltori e in passato è stata anche una delle tante cestinaie del paese, non poteva davvero esserci festa più bella. Lei, lucidissima, rispondendo a qualche domanda, ha ricordato anche il suo segreto dell'elisir di lunga vita: "Mangiare bene e sano, volersi bene con la gente, stare vicini al Signore, il lavoro, la serenità".

E ieri durante la festa è stata anche celebrata la messa officiata da Marcello Loi, suo nipote e parroco di Pula, e dal parroco di Sinnai don Alberto Pistolesi. Poi è stata festa grande col taglio della maxi torta e con la degustazione dei dolci tipici di Sinnai.

Tzia Adelaide ha poi dato a tutti appuntamento al prossimo compleanno. E intanto a Sinnai ci sono altre nonnine vicine ai cent'anni.

Fonte: L'Unione Sarda