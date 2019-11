Dal prossimo anno gli elicotteri potranno atterrare in ospedale

In fase conclusiva i lavori per la realizzazione dell’elisuperficie di soccorso al San Martino di Oristano

Potrebbero decollare e atterrare già ai primi del prossimo anno, gli elicotteri dell’elisoccorso nella piattaforma dell’ospedale San Martino di Oristano. Il cantiere per la realizzazione dell’elisuperficie, avviato nello scorso mese di giugno, infatti, è in fase di conclusione. Dalla Assl fanno sapere che, nonostante alcune interruzioni causate dal maltempo, i lavori procedono e dovrebbe essere rispettata la scadenza di consegna, prevista per il mese di dicembre. La realizzazione dell’elisuperficie, per l’atterraggio e il decollo degli elicotteri, è costata 180 mila euro. L’attivazione del servizio assicurerà ai malati l’accesso tempestivo alle procedure sanitarie più appropriate, permettendo di abbattere i tempi di trasporto e migliorare, quindi, la qualità dell’assistenza, soprattutto per le patologie tempo dipendenti, per le quali l’efficacia delle cure è legata indissolubilmente alla rapidità dell’intervento. Al momento gli elicotteri dell’Areus a Oristano devono utilizzare spazi alternativi. In alcune occasioni è stato impiegato il piazzale del porto industriale.

Fonte: Link Oristano