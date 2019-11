Capoterra, out il presidente del Consiglio Mallus: sfiduciato dopo le polemiche sui centri commerciali. Giacomo Mallus è stato sfiduciato con undici voti dal consiglio comunale di Capoterra, il sindaco Dessì dovrà lavorare per formare una nuova maggioranza per arrivare a fine legislatura.

La tensione aleggiava in Aula già da diverse sedute del Consiglio, quando si era discussa la possibile nascita di un nuove centro commerciale in paese. Decisiva l’opposizione a Mallus del sardista Franco Magi, fra i più strenui oppositori di Mallus, in aperto contrasto sul sistema di convocazione delle sedute. La situazione politica a Capoterra resta però molto delicata.

