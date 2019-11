Come guadagnare soldi extra svolgendo attività online

Arrotondare lo stipendio può far comodo a molti, visto che spesso ciò che si guadagna con il proprio lavoro principale viene ritenuto non sufficiente a garantire il tipo di vita desiderato.

Tra affitto o mutuo, più le bollette, le spese per l'auto, le spese alimentari, e quelle specifiche per i figli, a volte la paga lavorativa che si percepisce copre a stento tutto il necessario. Fare soldi extra può pertanto rivelarsi davvero utile per molteplici motivi, ad esempio per soddisfare alcuni desideri personali, oppure per far fronte a possibili spese impreviste.

Come guadagnare online seriamente in modo da ottenere del denaro in più rispetto al proprio stipendio principale? Ci sono tanti modi con i quali ciò potrebbe risultare possibile sfruttando il web: si tratta di dedicare parte del proprio tempo libero allo svolgimento di attività che possono consentire l’ottenimento di risultati importanti.

Maggiori informazioni sull'argomento nei prossimi paragrafi di questo articolo.

Come sviluppare un'attività online per arrotondare lo stipendio

Per dare vita ad un’attività lavorativa secondaria ci sono alcune questioni importanti da prendere in considerazione: per esempio, quanto denaro iniziale si è disposti a investire, e quanto tempo si è disposti a concedere al proprio eventuale secondo lavoro.

Per sviluppare un'attività secondaria, oltre a quella del proprio lavoro principale, è molto importante scegliere di fare qualcosa che possa risultare anche piacevole. Svolgendo un’attività che piace, la fatica e lo stress vengono avvertiti di meno, e ciò permette non solo uno stile di vita accettabile, ma consente anche di portare avanti il lavoro a lungo, per molti anni, senza il rischio di stancarsi per poi decidere di fermarsi improvvisamente.

Proprio perché deve trattarsi di un'attività che debba piacere, può rivelarsi molto utile individuarla in base agli interessi e agli hobby preferiti.

L'attività online scelta non dovrebbe avere un costo iniziale troppo elevato, però alcune spese per avviarla potrebbero essere necessarie. Per cui, è molto importante decidere fin da subito se si è disposti a spendere denaro per avviarla, e quanto.

C’è anche da considerare che ogni giorno si dovrà dedicare del tempo all’attività lavorativa secondaria. Occorre quindi stabilire sin da subito quanto del tempo libero a propria disposizione si è disposti a investire per guadagnare qualcosa in più rispetto allo stipendio principale.

Inoltre, è anche fondamentale non tralasciare mai il proprio lavoro principale: quando si svolge l'occupazione primaria bisogna dedicarsi solo ad essa, senza pensare alla propria attività secondaria, altrimenti si rischia di combinare disastri che potrebbero costare caro.

Non ci si dovrà scoraggiare se i guadagni ottenuti inizialmente saranno molto bassi. Soltanto con il tempo la seconda attività potrà dare frutti sostanziosi. Occorre quindi pensare alla propria attività come un hobby divertente da svolgere al meglio, pur senza mai perdere di mira la direzione verso la quale ci si sta muovendo, che è quella che deve appunto condurre a guadagnare denaro in modo significativo. Ma senza avere fretta, e apprezzando anche i primi guadagni ottenuti seppur modesti, per trovare le forze per andare avanti e fare sempre meglio.

Ma quali sono le attività online che è possibile svolgere come secondo lavoro? Nel prossimo paragrafo vengono fornite alcune idee interessanti da poter prendere in considerazione.

Alcune attività online che permettono di guadagnare

Fare dropshipping, diventare un assistente virtuale, aprire e gestire un blog di cucina, vendere le proprie fotografie su internet: sono alcune interessanti opportunità per svolgere un’attività online che consenta di ottenere guadagni considerevoli.

Tra le attività online che consentono di ottenere dei guadagni, alcune che potrebbero rivelarsi redditizie a lungo andare sono le seguenti:

Dropshipping : consente di fare soldi vendono prodotti di altri con un proprio negozio online. Permette di avere molto tempo per promuovere la propria attività, visto che le operazioni di gestione del magazzino, di spedizione dei prodotti, e altre mansioni che si svolgono di solito quando si possiede un negozio non dovranno essere effettuate. Infatti, il venditore in dropshipping pubblica i prodotti di un fornitore, il quale possiede realmente gli oggetti da vendere. Per ogni vendita ottenuta, il venditore in dropshipping guadagna una commissione, mentre il fornitore viene aiutato a vendere più in fretta la merce del suo magazzino, senza rimetterci nulla. Infatti, il venditore in dropshipping ottiene la differenza tra il prezzo stabilito nel suo store in dropshipping e il prezzo di base del fornitore.

: consente di fare soldi vendono prodotti di altri con un proprio negozio online. Permette di avere molto tempo per promuovere la propria attività, visto che le operazioni di gestione del magazzino, di spedizione dei prodotti, e altre mansioni che si svolgono di solito quando si possiede un negozio non dovranno essere effettuate. Infatti, il venditore in dropshipping pubblica i prodotti di un fornitore, il quale possiede realmente gli oggetti da vendere. Per ogni vendita ottenuta, il venditore in dropshipping guadagna una commissione, mentre il fornitore viene aiutato a vendere più in fretta la merce del suo magazzino, senza rimetterci nulla. Infatti, il venditore in dropshipping ottiene la differenza tra il prezzo stabilito nel suo store in dropshipping e il prezzo di base del fornitore. Assistenza virtuale : diversi proprietari di aziende che hanno bisogno di aiuto per vari tipi di progetti, sono interessati ad assumere degli assistenti virtuali. Costoro lavorano in un luogo a propria scelta (anche a casa), e possono essere di aiuto in vari settori: amministrazione, contabilità, social media, e altro ancora. Specializzandosi in un determinato campo, sarà possibile sfruttare le proprie competenze per guadagnare qualche soldo in più, proponendosi presso determinate aziende, o promuovendosi sui social o altri canali telematici.

: diversi proprietari di aziende che hanno bisogno di aiuto per vari tipi di progetti, sono interessati ad assumere degli assistenti virtuali. Costoro lavorano in un luogo a propria scelta (anche a casa), e possono essere di aiuto in vari settori: amministrazione, contabilità, social media, e altro ancora. Specializzandosi in un determinato campo, sarà possibile sfruttare le proprie competenze per guadagnare qualche soldo in più, proponendosi presso determinate aziende, o promuovendosi sui social o altri canali telematici. Blogging di cucina: le ricette sono alcuni degli articoli più letti dagli utenti del web. Se si ha la passione per la cucina, è possibile creare un blog di ricette, con il quale guadagnare denaro attraverso annunci pubblicitari da inserire nei vari contenuti scritti e nella home page del sito ospitante il blog. Più il sito sarà consultato, più guadagni si potranno ottenere.

Vendita online delle proprie fotografie: con una macchina fotografica professionale, o uno smartphone con una buona fotocamera, è possibile usare un sito come Foap.com o simili allo scopo di ottenere dei guadagni vendendo i propri scatti fotografici. Per avere successo in questa attività, conviene proporre delle fotografie che siano belle a vedersi, e che mostrino qualcosa di originale e/o particolarmente suggestivo. Se si ha la passione per la fotografia, potrebbe essere un buon modo per cercare di arrotondare lo stipendio.