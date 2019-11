Cagliari, un presepe alla Mediateca: “Bisogna rieducare i giovani ai valori cristiani”

Le casette natalizie in piazza Yenne, Corso Vittorio e piazza del Carmine? Non sono l’unica mossa del Comune per far “splendere” il Natale 2019 a Cagliari. Spazio anche ad alberi e, soprattutto, al presepe. Nelle stanze degli uffici dell’assessorato della Cultura si sta lavorando per riuscire, nel giro di pochi giorni, a definire tutti i dettagli per poter far arrivare le statuine di Gesù, Giuseppe, Maria, dei Re Magi e dei pastorelli dentro la Mediateca del Mediterraneo. L’annuncio arriva dall’assessora Paola Piroddi: “Il mio obbiettivo è riportare le tradizioni cristiane in città, anche per dare un segnale importante ai nostri ragazzi”. E la Mem, frequentata soprattutto da giovani, per la Piroddi è la location adatta: “Deve diventare un luogo sempre più protettivo per loro, la presenza di un presepe è molto importante perchè ha una valenza, simbolica, per tutta la città”. L’esponente della Giunta Truzzu spera di farcela già per il Natale 2019. Non solo presepe: per la parte del Verde pubblico, infatti, vanno avanti i lavori per “portare” il Natale anche nei parchi.

Da Monte Urpinu al Parco della Musica, da Terramaini al Parco Cipla: “Ogni parco avrà il proprio albero di Natale”, oltre a quelli già previsti in diverse zone della città, come piazza Garibaldi.

