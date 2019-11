Cagliari, tornano i mercatini di Natale

Le casette in legno allestite lungo le vie, le luminarie e la musica, e poi ancora degustazioni e animazione con il Vecchio Barbuto a spasso nel centro storico. Cuore pulsante tra piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele e piazza Del Carmine. Tornano a Cagliari per il quarto anno consecutivo i mercatini tradizionali di Natale. Dall'1 al 29 dicembre saranno aperti dalle 10 alle 22 per accogliere 86 espositori. L'intento è coinvolgere tutti i quartieri storici, a partire dalla Marina, con eventi itineranti che si snodano anche lungo le vie dello shopping, Manno e Garibaldi.

Con un impegno: "cercheremo di riaprire per tempo la Passeggiata coperta del Bastione, dove ci piacerebbe organizzare alcuni appuntamenti del Natale cagliaritano", ha detto l'assessora alla Cultura Paola Piroddi presentando il pacchetto di iniziative con i colleghi delle Attività produttive, Alessandro Sorgia, e dell'Ambiente, Alessandro Guarracino. Nel Corso si andrà avanti fino all'Epifania. E' invece sfumata la possibilità di coinvolgere piazza San Michele. "Per via di problemi tecnici, dei quali presto discuteremo con chi si era aggiudicato l'organizzazione - ha spiegato Sorgia - Per rivitalizzare il centro durante le feste abbiamo iniziato un percorso accanto alle associazioni dei commercianti - ha ricordato l'assessore - Il sogno, adesso, è che la nostra diventi una tra le migliori manifestazioni in Italia".

Massima l'attenzione per l'ambiente. "Tutti i prodotti saranno custoditi e confezionati con materiali riutilizzabili", ha assicurato l'assessore Guarracino. Mercatini, luminarie, animazioni "ma anche le tradizioni cristiane legate al Natale, come ad esempio il presepio", ha aggiunto Paola Piroddi. Intanto il 28 e 29 novembre dalle 18.30, il Corso sarà animato dalla prima edizione di "Calici di Natale", con degustazione di vini di una serie di cantine selezionate. Programma completo su www.mercatinidinatalecagliari.it.