Allarme furti auto nei parcheggi delle Vele. “Così hanno distrutto il vetro della mia auto”. L’sos di una ragazza sul gruppo Fb di Sinnai: “Scrivo questo post per avvisarvi di fare attenzione quando parcheggiate la macchina nei parcheggi del centro commerciale “Le Vele”- scrive Valentina- avuto la fortuna-sfortuna di aver ricevuto un danno da un gruppo di incompetenti, hanno spaccato il vetro e distrutto la parte sotto al volante (di conseguenza non poteva essere accesa). Lascio immaginare la stima dei danni. In compenso non sono riusciti a rubarla. Dubito che questo gruppo (parlo di gruppo perché dubito fortemente fosse solo una persona) si arrenda così facilmente e tenderà a riprovarci. Quindi fate attenzione!”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.