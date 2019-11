Pino e gli Anticorpi conquistano Mosca

(ANSA) - SASSARI, 26 NOV - "Come Se Non ci Fosse un Domani", seconda fatica cinematografica del duo comico Pino e gli Anticorpi, ha vinto il premio del pubblico alla sesta edizione del "Riff - Russia Italia Film Festival". Interpretato dai fratelli Stefano e Michele Manca, che l'hanno scritto con lo sceneggiatore Nicola Alvau, e diretto dal regista Igor Biddau, il film a episodi che rinfresca la tradizione della commedia comica grottesca italiana, ha convinto e appassionato il pubblico russo durante la proiezione a Mosca.

Prodotto da Babbudoiu Corporation con Firenze Produzioni Cinematografiche e il sostegno della Sardegna Film Commission, "Come Se Non ci Fosse un Domani" ha conquistato il premio più importante per chi, come i fratelli Manca, vive e lavora per il proprio pubblico. Tra risate a crepapelle e momenti di riflessione per gli spettatori russi la pellicola è rappresentazione di "comicità senza più confini". Già nel 2016 Michele e Stefano Manca e il regista Igor Biddau erano stati selezionati e avevano partecipato al Riff con "Bianco di Babbudoiu", che da lì ha iniziato a incassare una serie di successi in giro per il mondo. Il 5 dicembre la carovana di "Come Se Non ci Fosse un Domani" si trasferirà in Piemonte per partecipare all'Asti Film Festival, mentre il 7 dicembre sbarcherà in Gran Bretagna per una proiezione-evento a Londra.

Il Russia Italia Film Festival è tra gli eventi dedicati al cinema italiano più importanti a livello internazionale e punta a rafforzare il legame culturale tra Russia e Italia con film realizzati da registi italiani o da registi russi ma con l'Italia come tema centrale. È sostenuto dall'Ambasciata d'Italia in Russia, l'Istituto Luce Cinecittà, l'Ice, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Enit, il Programma Pria del Consolato d'Italia e dalla Camera di Commercio Italo-Russa. Giunta alla sesta edizione, la kermesse itinerante è stata ospitata a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk dal 12 al 24 novembre.(ANSA).