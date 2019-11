Gratta e vinci con carta rubata, arresti

Hanno rubato un borsello e poi utilizzato il bancomat custodito all'interno per acquistare un 'Gratta e vinci'. Baciati dalla fortuna si sono poi recati in un bar per incassare il premio ma ad attenderli hanno trovato la polizia. Protagonisti dell'episodio Imad Kamal, 22 anni e Abdelhak Jaied, 32 anni, entrambi marocchini già noti alle forze dell'ordine, il primo regolare sul territorio, mentre il secondo irregolare, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I due hanno rubato il borsello di un operaio che si trovava su un furgone autospurgo in via Roma a Quartu. Si sono poi spostati nei parcheggi di un supermercato, hanno prelevato il contenuto del borsello (30 euro e il bancomat) e sono entrati nel supermercato a fare acquisti con la tessera rubata. Infine sono sono andati al 'Caffè Imperial', che si trova in via Marconi, per acquistare alcuni biglietti 'Gratta e Vinci'. Dai tagliandi è saltato fuori un premio di 5 euro e i due sono tornati al bar per incassarlo, ma la vittima del furto aveva già chiamato la polizia e i due sono stati arrestati con le accuse furto e indebito utilizzo di titoli di credito. Adesso si trovano ai domiciliari in attesa del processo.