Una mostra fotografica per dire No alla discarica nel Monte Arci

A Uras l’evento organizzato da Anfi, Lipu, Speleo Club e Comune

Una serie di proiezioni per far conoscere le peculiarità del Parco Naturale del Monte Arci e sensibilizzare contro la costruzione della discarica per rifiuti non pericolosi e amianto, nella vecchia cava della perlite sul Monte Arci, nella zona di Serra Bingias.

L’evento è in programma per sabato 30 novembre, alle 18, nel locali dell’ex scuole medie di Uras. Durante la serata interverrà Gabriele Espis, coordinatore della sezione sarda dell’Anfi (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) e socio della Speleo Club Oristanese, che illustrerà le ultime scoperte effettuate durante le riprese per la trasmissione “Freedom – Oltre il Confine”, andata in onda la scorsa stagione su Rete 4.

A seguire anche Gianfranco Fois, fotografo naturalista che mostrerà il Monte Arci tramite Time Lapse, una tecnica di ripresa innovativa che permette di creare un breve filmato a rallentatore; Gabriele Pinna della Lipu, che parlerà delle specie di rilevanza internazionale che abitano il Monte Arci, come la gallina prataiola, coadiuvato da Andreina Concase e Franco Sagiu. Chiuderanno i fotografi naturalisti Ivo Piras e Stefano Pia.