In arrivo la Festa della Municipalità ad Oristano 

In arrivo la Festa della Municipalità, il nuovo evento culturale proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Oristano in collaborazione con la Fondazione Oristano e l’Istar. La festa si terrà sabato 30 novembre, alle ore 17,30, nella Sala Retabli dell’Antiquarium Arborense, il museo archeologico della città.

Proseguirà poi Maurizio Casu, curatore di MuseoOristano, che parlerà di Santi patroni e del potere politico in Oristano tra XIV e XVI secolo. Porrà in evidenza le più importanti attestazioni del culto e della devozione in città attraverso le principali tappe della storia delle istituzioni politiche oristanesi dall’età medievale all’età moderna.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.