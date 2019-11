Il grande cuore di Sara, da Assemini a Conegliano in cerca di un futuro migliore

“Noi mamme a volte cadiamo, ma appena troviamo qualcosa per tirarci su lo facciamo perché abbiamo dei figli da rincorrere” questa è una delle frasi che Sara aveva scritto sulla pagina del suo profilo e che da il senso della dimensione infinita di grande cuore di mamma, partita dalla Sardegna per vivere un futuro migliore.

La storia di Sara Mandas è di quelle che ti fanno venire i brividi, riempendoti di emozione e tristezza allo stesso tempo, era partita da Assemini circa un anno fa, per stabilirsi a Conegliano Veneto con la famiglia, due splendidi bambini e il compagno. La sua storia interrotta da un terribile male che ha condizionato gli ultimi mesi di vita, un male che lei aveva la forza di raccontare sui social, con una naturalezza e un carattere che non poteva lasciare indifferenti le centinaia, miglia di persone che avevano avuto modo di conoscere il grande coraggio di Sara attraverso le pagine dei social.

Fonte: Casteddu On Line

