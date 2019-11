"Il Viaggio" tra ferro, olio e carta

"Il Viaggio...Ferro, Olio e Carta" è il titolo della mostra, a cura della storica dell'arte Daniela Madau, ospitata nei locali del Lazzaretto di Cagliari sino al 10 dicembre. La mostra racconta attraverso le opere di Roberto Ziranu, Sarkos e Sara Caselli, il viaggio come metafora di percorsi e esperienze, metafora di vita. "Ammirando e soffermandoci tra le opere esposte - spiega la curatrice della mostra - in punta di piedi entriamo nel percorso personale degli artisti che, attraverso la loro arte raccontano il loro inarrestabile cammino interiore e artistico. Tre artisti e tre materiali diversi che si incontrano e dialogano: Roberto Ziranu e il Ferro, Sarkos tra Ceramiche e Olio e Sara Caselli e il Collage. La mostra è un percorso che ci farà conoscere il viaggio atemporale del ferro sino a spiccare il volo e acquisire forme e colori animati, dell'olio che ci racconta la vita dell'uomo tra gioie e dolori, della ceramica che descrive la fragilità umana, del collage con i suoi colori luminosi e la sua sovrapposizione materica che descrive scorci di città".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.